До +25 градусов и небольшой дождь прогнозируют в Псковской области сегодня

07:19, 08 июня 2026, ПАИ

Переменная облачность ожидается на территории Псковской области сегодня, 8 июня. Днём могут пройти кратковременные дожди, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Будет дуть восточный ветер со скоростью 4–9 метров в секунду. Температура воздуха в области составит от +20 до +25 градусов.

Атмосферное давление низкое.