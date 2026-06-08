До +25 градусов и небольшой дождь прогнозируют в Псковской области сегодня
Переменная облачность ожидается на территории Псковской области сегодня, 8 июня. Днём могут пройти кратковременные дожди, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
Будет дуть восточный ветер со скоростью 4–9 метров в секунду. Температура воздуха в области составит от +20 до +25 градусов.
Атмосферное давление низкое.
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