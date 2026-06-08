Псковичи вложили в программу долгосрочных сбережений почти 2,5 млрд рублей

13:39, 08 июня 2026, ПАИ

Жители Псковской области продолжают активно подключаться к программе долгосрочных сбережений. С момента её запуска в регионе заключили порядка 45 тысяч договоров, а общая сумма взносов достигла почти 2,5 млрд рублей. Об этом в эфире программы «Копилка» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) рассказал эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Александр Иванов.

По его словам, только за первые четыре месяца 2026 года жители региона заключили более семи тысяч новых договоров и перечислили на счета программы около 160 млн рублей.

Программа долгосрочных сбережений действует с начала 2024 года и предусматривает государственное софинансирование накоплений граждан. В зависимости от размера дохода и личных взносов участник может получать от государства до 36 тысяч рублей в год. При этом для получения поддержки необходимо вносить не менее двух тысяч рублей ежегодно.

Среди преимуществ программы также налоговые льготы, государственное страхование накоплений, возможность передачи средств по наследству и перевод в программу пенсионных накоплений, сформированных в системе обязательного пенсионного страхования.

По данным Банка России, участниками программы по всей стране уже стали более 10 миллионов человек.