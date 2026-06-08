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Культура

Всероссийский хоровой фестиваль имени Гривского пройдёт в Пскове

Всероссийской хоровой фестиваль имени М. Ф. Гривского пройдёт в Пскове с 12 июня по 14 июня. Масштабное музыкальное событие вновь соберёт лучших исполнителей страны на площадке у стен древнего Кремля, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём официальном канале на платформе MAX.

Фото: ПАИ

В первый день фестиваля, 12 июня, состоится открытие с участием хора мальчиков и юношей училища имени А. В. Свешникова в составе Академии хорового искусства имени В. С. Попова и хора мальчиков училища имени М. И. Глинки в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области. Также выступит хор духовенства Псковской епархии.

13 июня будет представлен уникальный техно-хор Palestrina – сочетание академического вокала и электронной музыки дуэта Mattgene.

В концерте примет участие сводный оркестр из лучших музыкантов и солистов ведущих коллективов страны. 14 июня праздник завершит ансамбль песни и пляски имени В. С. Локтева под руководством Леонида Фрадкина.

Вход на все концерты свободный. Пригласительные билеты с посадочными местами можно получить в кассе БКЗ областной филармонии. Как и в прошлые годы, есть возможность прийти со своими пледами или складными стульчиками и устроиться рядом, отметил губернатор.

«Приходите всей семьёй, берите с собой деток, собирайте друзей – чтобы вместе послушать живую музыку в самом сердце Пскова», – пригласил Михаил Ведерников.

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