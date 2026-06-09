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Общество

Север Псковской области лидирует по количеству пожаров – МЧС

Наибольшее количество пожаров в Псковской области зарегистрировано в северной части региона. Об этом на брифинге в медиацентре ПАИ 9 июня сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Псковской области – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Владимир Якунин.

Владимир Якунин. Фото: ПАИ

Он перечислил районы, где наблюдается рост числа пожаров по сравнению с прошлым годом: Гдовский, Псковский, Стругокрасненский, Плюсский, Печорский, Палкинский, Пыталовский, Дновский, Дедовичский и Порховский.

Более южная территория, по статистике, находится в более благоприятном положении. Владимир Якунин пояснил, что там снежные запасы были более значительные, поэтому пожароопасный период начался чуть позже.

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