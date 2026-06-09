В МЧС назвали причины роста количества пожаров в Псковской области

16:24, 09 июня 2026, ПАИ

Рост количества пожаров в Псковской области в 2026 году связан с погодными условиями. Об этом на брифинге в медиацентре ПАИ 9 июня сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Псковской области – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Владимир Якунин.

По его словам, первоначально рост наблюдался в январе-феврале, когда в регионе были достаточно низкие температуры, что привело к увеличению числа пожаров в жилом секторе. Все случаи гибели людей с начала года также зафиксированы в жилом секторе.

Следующим фактором стал весенне-летний пожароопасный сезон, который начался 27 марта. В этом году по сравнению с прошлым были длительные периоды без осадков, сухая погода способствовала возникновению ландшафтных пожаров, их количество также увеличилось. Именно эти два фактора, отметил Якунин, объясняют общий рост числа пожаров.