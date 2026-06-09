В Гидрометцентре дали прогноз на праздничные выходные в Псковской области

16:30, 09 июня 2026, ПАИ

Какую погоду ждать жителям Псковской области в трёхдневные выходные, которые продлятся с 12 по 14 июня, рассказала начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Мы прогнозируем погоду с кратковременными дождями. 12 и 13 июня особенно, а 14 июня вероятность дождей уменьшается», – уточнила метеоролог и добавила, что первые два выходных будут достаточно прохладными – +16…+21, +17...+22 градуса.

В воскресенье, 14 июня, по словам собеседницы ПАИ, может быть уже теплее – +18...+23, +19...+24 градуса. Усилений ветра и гроз с 12 по 14 июня не ожидается, ночные температуры будут относительно тёплыми – около +10 градусов.

«Помним, что это ещё только первая половина июня, для неё характерна нежаркая погода, поэтому в целом всё пока идёт по климатической норме», – резюмировала Тала Нещадимова.