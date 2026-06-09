Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Гидрометцентре дали прогноз на праздничные выходные в Псковской области

Какую погоду ждать жителям Псковской области в трёхдневные выходные, которые продлятся с 12 по 14 июня, рассказала начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова в беседе с корреспондентом ПАИ.

Фото: ПАИ

«Мы прогнозируем погоду с кратковременными дождями. 12 и 13 июня особенно, а 14 июня вероятность дождей уменьшается», – уточнила метеоролог и добавила, что первые два выходных будут достаточно прохладными – +16…+21, +17...+22 градуса.

В воскресенье, 14 июня, по словам собеседницы ПАИ, может быть уже теплее – +18...+23, +19...+24 градуса. Усилений ветра и гроз с 12 по 14 июня не ожидается, ночные температуры будут относительно тёплыми – около +10 градусов.

«Помним, что это ещё только первая половина июня, для неё характерна нежаркая погода, поэтому в целом всё пока идёт по климатической норме», – резюмировала Тала Нещадимова.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






09 июня 2026

Говорить, вести, вдохновлять: участники «Героев земли Псковской» освоили искусство коммуникации и лидерства
09 июня 2026

«Свечу памяти» приглашают зажечь онлайн жителей Псковской области
09 июня 2026

Более 40 случаев заболеваемости острыми кишечными инфекциями выявили в Псковской области за неделю
09 июня 2026

Около 60 тысяч жителей Псковской области перешли на электронные квитанции за газ
09 июня 2026

Все пляжи Псковской области зарегистрированы и готовы к работе – ГИМС
09 июня 2026

Михаил Ведерников опубликовал новый выпуск из цикла «Русской славы земля»
09 июня 2026

Глава Дедовичского округа стал гостем радиостанции «Серебряный дождь». Главное
09 июня 2026

МЧС проводит уроки безопасности в детских лагерях Псковской области

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...