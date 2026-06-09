МЧС проводит уроки безопасности в детских лагерях Псковской области

17:15, 09 июня 2026, ПАИ

Сотрудники Главного управления МЧС России по Псковской области проводят уроки безопасности в детских оздоровительных лагерях. Об этом на брифинге в медиацентре ПАИ 9 июня сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Псковской области – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Владимир Якунин.

По его словам, ещё перед началом летних каникул, в мае, сотрудники участвовали в региональных акциях «Безопасность детства» и «Мои безопасные каникулы».

С началом июня стартовала летняя оздоровительная кампания, в рамках которой спасатели осуществляют выезды в детские лагеря. В программе – лекции, практические занятия по порядку эвакуации и пользованию первичными средствами пожаротушения.

«В период образовательного процесса сотрудники главного управления как по линии пожарной безопасности, так и по линии ГИМС проводят уроки безопасности в школах», – добавил Якунин.

В ходе брифинга Владимир Якунин также подробно описал алгоритм действий ребёнка при пожаре, который среди прочего необходимо объяснять детям на таких уроках.

Первое и главное – при обнаружении возгорания ребёнок должен немедленно покинуть помещение, выйти на улицу и сообщить о пожаре взрослым. Если такой возможности нет, нельзя поддаваться панике. Следует передвигаться ползком, ближе к полу, и постараться всё же выбраться из помещения. При сильном задымлении нужно намочить любую ткань (одежду, полотенце), сделать из неё повязку и использовать для защиты органов дыхания. Допускается открыть окно и звать на помощь.

Самое важное – не запугивать ребёнка, а объяснять ему эти правила спокойно и понятно, чтобы он знал, как действовать в критической ситуации, подчеркнул Якунин.