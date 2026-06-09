Все пляжи Псковской области зарегистрированы и готовы к работе – ГИМС

17:35, 09 июня 2026, ПАИ

Все пляжи, которые существуют в Псковской области, зарегистрированы в государственной инспекции по маломерным судам. Об этом на брифинге в медиацентре ПАИ 9 июня сообщил заместитель руководителя ГУ МЧС России по Псковской области, главный государственный инспектор по маломерным судам региона Игорь Зарытовский.

По его словам, декларации уже поданы и пляжи работают. Также существуют места, где организован стихийный отдых людей, – их МЧС тоже держит на контроле. Информация о таких местах разослана в правительство Псковской области и в муниципальные образования.

Игорь Зарытовский предупредил об опасности прыжков в воду в необследованных местах. «Любой прыжок в необследованный водоём таит в себе опасность: там может находиться всё что угодно – арматура, куски дерева, куски бетона», – отметил он.

При создании пляжа необходимо обследование водолазной группой. Если человек ныряет в неизвестном месте, он подвергает свою жизнь опасности. Любой водоём является зоной повышенной опасности, подчеркнул Игорь Зарытовский, добавив, что основная причина несчастных случаев на водоёмах – пренебрежение безопасностью.