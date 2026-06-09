Гибель людей на водоёмах Псковской области снизилась на 75%

17:49, 09 июня 2026, ПАИ

Значительное снижение гибели людей на водных объектах зафиксировано в Псковской области. Об этом на брифинге в медиацентре ПАИ 9 июня сообщил заместитель руководителя ГУ МЧС России по Псковской области, главный государственный инспектор по маломерным судам региона Игорь Зарытовский.

Количество происшествий сократилось с 19 за аналогичный период прошлого года до восьми в текущем – снижение на 58 %. Гибель людей уменьшилась с 20 до 5 человек (снижение на 75 %). «Будем считать, что этот год более безопасен», – отметил Зарытовский.

Он добавил, что при этом среди погибших – две несовершеннолетние девочки, которые утонули в результате случайного падения в водоём. «Получилось так, что спасти их было некому. И это, конечно, трагедия», – подчеркнул гость медиацентра.