Психолог: Создание кризисных центров может серьёзно помочь в профилактике отказов от детей

15:03, 17 июня 2026, ПАИ

Создание кризисных центров может серьёзно помочь в профилактике отказов от детей, заявила психолог Псковского клинического перинатального центра Эльмира Абдуллаева на брифинге в медиацентре ПАИ 17 июня.

«Это конкретное место, куда женщина с маленьким ребенком может прийти и получить реальную помощь. Этого не хватает, такие центры играют роль в профилактике отказов от новорожденных среди женщин, не имеющих жилья или средств на содержание ребенка», – отметила психолог.

Ранее она рассказала о недавнем случае в стенах Псковского перинатального центра, когда молодая девушка родила ребёнка, но ей некуда было идти. «Мы обратились в деревню-SOS, где её взяли под крыло. Но одной такой деревни на регион мало. Кризисных центров, куда может пойти мама с ребёнком в сложной ситуации, не хватает», – подчеркнула Эльмира Абдуллаева.