Центр «Воин» провёл мастер-классы для участников проекта «Поверь в себя» в Островском округе

16:02, 20 июня 2026, ПАИ

Центр «Воин» провёл в рамках социально значимого проекта «Поверь в себя» серию мастер-классов для несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом. Об этом ПАИ сообщили в центре.

В ходе занятий инструкторы центра ознакомили подростков с основами управления беспилотными аппаратными системами, с тактической медициной, с огневой и тактической подготовкой. Участники получили возможность не только узнать о современных направлениях подготовки, но и на практике освоить базовые навыки под руководством опытных наставников.

Мастер-классы стали для ребят возможностью попробовать себя в новой деятельности, развить дисциплину, ответственность, уверенность в собственных силах и навыки командного взаимодействия. Особое внимание было уделено формированию чувства товарищества, взаимопомощи и уважения друг к другу.

Мероприятие, организованное Управлением МВД России по Псковской области во взаимодействии с правительством Псковской области, прошло на базе АНО СОЦ «Юность» в деревне Смоленка Островского района. Участниками профильной смены стали 50 подростков. Программа сформирована с учётом максимальной занятости подростков и ориентирована на патриотическое воспитание молодого поколения.