Как помочь организму справиться с перепадами температуры, рассказала врач

19:53, 22 июня 2026, ПАИ

Резкие изменения погоды создают нагрузку на терморегуляцию, сердце и сосуды. Как помочь организму справиться с перепадами температуры, рассказала главврач ГБУЗ Псковской области «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» Мария Отраднова в беседе с «АиФ-Псков».

При резкой смене погоды организм пытается поддерживать стабильную температуру. Сосуды сужаются и расширяются, сердце меняет ритм.

«У здорового человека такая перестройка обычно проходит незаметно, но у людей с сердечными заболеваниями самочувствие может резко ухудшиться, поскольку нагрузка на сердце и сосуды возрастает», – рассказала Мария Отраднова.

Перепады температуры могут вызвать колебания артериального давления, нарушения сердечного ритма, тромбообразование и ухудшение кровоснабжения органов. Это особенно опасно при обезвоживании. Также страдает иммунитет, что повышает риск инфекций.

К группе риска относятся пожилые люди, люди с сердечно-сосудистыми и дыхательными заболеваниями, болезнями опорно-двигательного аппарата, эндокринными нарушениями, неврологическими расстройствами, беременные женщины, а также те, кто ведёт малоподвижный образ жизни.

«Вредные привычки во многом усиливают неблагоприятное воздействие жары и перепадов температуры»,– добавила врач.

Тревожные признаки – спутанность сознания, обморочное состояние, судороги, тошнота, рвота, слабость, высокая температура (выше 40 градусов), головная боль, головокружение, боль в груди, одышка, ухудшение зрения. При появлении этих симптомов необходимо обратиться за медицинской помощью.

В жару рекомендуется избегать пребывания на улице в часы максимальной солнечной активности (с 11 до 17 часов), носить лёгкую одежду из натуральных тканей, пить не менее 1,5 литра жидкости в сутки, по возможности не пить газированные и сладкие напитки. При высокой температуре лучше есть лёгкую пищу – овощи и фрукты. Алкоголь в жару особенно опасен. Для охлаждения можно принимать прохладный душ или обливать руки и лицо водой.

Важно помнить, что резкие перепады температуры могут привести к серьёзным проблемам со здоровьем. Особенно уязвимы пожилые, люди с хроническими заболеваниями и те, кто ведёт малоподвижный образ жизни. При появлении тревожных симптомов нужно обратиться за помощью.