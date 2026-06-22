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Псковичей приглашают в летнюю школу «Кино и люди» арт-кластера «Таврида»

Молодёжь Псковской области приглашают в девятую летнюю школу «Кино и люди» арт-кластера «Таврида». Мероприятие пройдёт в городе Судаке в Крыму, сообщили в пресс-службе Центра молодёжи и общественных инициатив.

Иллюстрация предоставлена Центром молодёжи и общественных инициатив

Участниками станут 400 молодых творцов из разных регионов России в возрасте от 18 до 35 лет – представители творческих индустрий и сферы культуры. Участие бесплатное, проживание и питание предоставляются организаторами.

Для участия необходимо зарегистрироваться на официальном сайте арт-кластера «Таврида.Арт», выбрать соответствующую арт-школу, заполнить анкету, выполнить творческое задание и записать видеовизитку.

Летняя школа «Кино и люди» объединит пять тематических направлений.

  • арт-школа «Студвесна. Исполняй» – для авторов-исполнителей, вокалистов и поэтов-песенников. Участников ждут мастер-классы, творческие встречи, работа в студии, освоение методов написания песен и знакомство с актуальными трендами музыкальной индустрии. Итогом станет создание гимна программы поддержки и развития молодёжного творчества «Студвесна» («Российская студенческая весна»);
  • арт-школа «Студвесна. ВДвижении» – для танцоров и хореографов. Образовательная программа охватит народный, эстрадный, современный, уличный, бально-спортивный, классический танец и экспериментальную хореографию. Под руководством экспертов участники создадут уникальный танцевальный перформанс, соединяющий разные стили;
  • арт-школа «Студвесна. Арт» – для дизайнеров различных направлений. Участники получат практические знания об актуальных трендах, освоят новый инструментарий и разработают концепцию фирменного стиля региональной дирекции программы «Студвесна»;
  • арт-школа «Камера. Поход. Россия» – для режиссёров, операторов, сценаристов, монтажёров, продюсеров, блогеров и медиаменеджеров. Это заключительный модуль всероссийского медиаконкурса в рамках проекта «Походы Первых – Больше, чем путешествие». Команды, успешно прошедшие конкурсные этапы, пройдут полный производственный цикл – от идеи до готового продукта с дистрибуцией на крупных платформах. Итогом станет мини-сериал, популяризирующий горный туризм и пешеходные маршруты среди молодёжи;
  • арт-школа анимации – для мультипликаторов, аниматоров, режиссёров анимации и монтажа, CG-художников, художников по фонам и текстурам, дизайнеров, риггеров и моделлеров. На творческих встречах с профессионалами и практикумах участники освоят современные программы и базовые техники. Итогом работы станет авторский контент участников.

Мероприятия арт-кластера «Таврида» включены в федеральный проект «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодёжь и дети» и реализуются с 2015 года.

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