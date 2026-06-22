Мемориальную доску выпускнику Вернявинской школы открыли в Палкинском районе

20:54, 22 июня 2026, ПАИ

В Вернявинской школе открыли мемориальную доску выпускнику школы, ефрейтору Андрею Васильеву, погибшему при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции. Об этом пишет районная газета «Льновод».



Фото: Газета «Льновод»



Фото: Газета «Льновод»



Фото: Газета «Льновод»



Фото: Газета «Льновод»







На торжественном открытии собрались ученики и педагоги, родные и одноклассники Андрея Васильева, его боевые товарищи, представители власти, местные жители и члены местного отделения партии «Единая Россия». Среди присутствующих была и глава Палкинского округа Ольга Потапова.

«Какие бы слова мы сегодня вам ни сказали, они не вернут вам вашего родного сыночка, любимого папу. Но хочу сказать лишь одно: мы гордимся и низко кланяемся вам за то, что вы воспитали такого сына, который не побоялся, а ушёл воевать, ушёл нас защищать. И только благодаря таким людям мы сейчас стоим под мирным небом», – сказала она.

Советник губернатора Павел Гомон отметил на церемонии, что Андрей был настоящим патриотом, человеком мужества, самоотверженности и чести, и подчеркнул: «Наша святая обязанность – хранить память о таких людях и передавать её будущим поколениям. Этот мемориал останется в истории, станет ориентиром для молодёжи, примером для подражания и источником гордости».

«Церемония закрытия митинга стала моментом, когда слова официальных речей уступили место общей тишине. В ней слышалось уважение. В ней слышалась вера в то, что подвиг Андрея Васильева не будет забыт. Мемориальная доска на фасаде Вернявинской школы теперь не просто кусок камня. Это наказ будущим поколениям быть достойными своих героев, любить Родину и помнить цену мира», – пишет газета.

Отметим, Андрей Васильев родился 5 января 1982 года в деревне Гривы Островского района. Его родители – обычные сельские жители, воспитавшие сына в любви к труду и земле. С раннего детства Андрей рос трудолюбивым и ответственным. В 1989 году он пошёл в первый класс. С первого по седьмой класс учился в Синерецкой средней школе, но в 1995 году в связи с переездом семьи оказался в стенах Вернявинской (тогда ещё Черской) школы. В 1997 году, окончив девять классов, Андрей поступил в профессиональный лицей № 23 города Пскова, где получил специальность автомеханика и водителя. Затем была армия. Службу в Московском военном округе он проходил добросовестно, вернулся в родные края, устроился шофёром в агрофирму «Черская», а позже – трактористом в «ПсковАгроИнвест». У него была большая крепкая семья: в 2001 году родился старший сын Даниил, в 2009-м – Никита, в 2015-м – младший Макар. Андрей Васильев растил сыновей, трудился на земле, строил планы на будущее. Но история распорядилась иначе.

24 февраля 2022 года началась специальная военная операция. 14 марта 2024 года Андрей принял решение подписать контракт и отправился защищать Донбасс. Его определили на должность старшего наводчика расчёта.

Спустя всего несколько недель службы, 2 апреля 2024 года, в районе населённого пункта Клещеевка ефрейтор Васильев пропал без вести. Только 27 ноября 2024 года пришло извещение, подтверждающее страшное: Андрей Иванович погиб, выполняя боевую задачу.

10 декабря 2024 года его тело с воинскими почестями предали земле на кладбище в деревне Вернявино. А 27 ноября 2025 года командир войсковой части сообщил родным, что Андрей Васильев представлен к государственной награде: солдат был признан Героем РФ посмертно.