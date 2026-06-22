На площади Ленина в Пскове завершили устройство клумбы
На площади Ленина в Пскове завершили работы по устройству клумбы, сообщил глава Пскова Борис Елкин в своём канале в мессенджере MAX.
На клумбе специалисты высадили колеусы, бегонии, крестовники приморские и целозии перистые. Результатом стала живописная композиция из летних цветов, отметил глава города.
«Мы стараемся делать наш город красивее и уютнее, превращать общественные пространства в места, где приятно гулять и отдыхать. В следующем году планируем дополнить клумбу пышными пионами – будет ещё наряднее!» – сказал Борис Елкин.
Дополнительное финансирование для строительства подъездной дороги к Гдовской школе выделят власти
Представители Псковской области возложили цветы к памятным знакам городов воинской славы в Москве
Посвящённый Дню памяти и скорби тематический видеоряд разместили в здании правительства Псковской области