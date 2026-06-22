На площади Ленина в Пскове завершили устройство клумбы

20:25, 22 июня 2026, ПАИ

На площади Ленина в Пскове завершили работы по устройству клумбы, сообщил глава Пскова Борис Елкин в своём канале в мессенджере MAX.

На клумбе специалисты высадили колеусы, бегонии, крестовники приморские и целозии перистые. Результатом стала живописная композиция из летних цветов, отметил глава города.

«Мы стараемся делать наш город красивее и уютнее, превращать общественные пространства в места, где приятно гулять и отдыхать. В следующем году планируем дополнить клумбу пышными пионами – будет ещё наряднее!» – сказал Борис Елкин.