Посвящённый Дню памяти и скорби тематический видеоряд разместили в здании правительства Псковской области

21:57, 22 июня 2026, ПАИ

В здании правительства Псковской области на третьем этаже разместили тематический видеоряд, посвящённый Дню памяти и скорби. Об этом сообщается в канале Михаила Ведерникова в мессенджере MAX.

«Для нашего региона это особая, чувствительная дата, которая имеет отношение практически к каждой семье. Мы всегда будем помнить цену нашей жизни и свободы, цену победы над самым жестоким врагом в истории России», – сказал глава региона.

Напомним, 22 июня, в День памяти и скорби, жители Псковской области вспоминают всех погибших в годы Великой Отечественной войны: солдат на фронте, партизан, тружеников тыла и мирных граждан, ставших жертвами войны. В каждом муниципалитете региона проходят памятные мероприятия.