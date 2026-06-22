Посвящённый Дню памяти и скорби тематический видеоряд разместили в здании правительства Псковской области
В здании правительства Псковской области на третьем этаже разместили тематический видеоряд, посвящённый Дню памяти и скорби. Об этом сообщается в канале Михаила Ведерникова в мессенджере MAX.
«Для нашего региона это особая, чувствительная дата, которая имеет отношение практически к каждой семье. Мы всегда будем помнить цену нашей жизни и свободы, цену победы над самым жестоким врагом в истории России», – сказал глава региона.
Напомним, 22 июня, в День памяти и скорби, жители Псковской области вспоминают всех погибших в годы Великой Отечественной войны: солдат на фронте, партизан, тружеников тыла и мирных граждан, ставших жертвами войны. В каждом муниципалитете региона проходят памятные мероприятия.
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Посвящённый Дню памяти и скорби тематический видеоряд разместили в здании правительства Псковской области