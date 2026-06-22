Каждый третий исследованный клещ в Псковской области оказался переносчиком инфекции

21:43, 22 июня 2026, ПАИ

С 15 по 21 июня специалисты Псковской областной инфекционной больницы исследовали 115 клещей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе медучреждения.

В Пскове проверили 85 клещей. У 24 выявлен иксодовый клещевой боррелиоз, у четырёх – гранулоцитарный анаплазмоз человека. Случаев клещевого вирусного энцефалита и моноцитарного эрлихиоза не зафиксировано.

В Великих Луках исследовали 30 клещей – у десяти обнаружили иксодовый клещевой боррелиоз, однако других инфекций не выявили.

Средний уровень заражённости клещей по итогам года достиг 32 %, что на 0,2 % выше предыдущего показателя. За отчётную неделю доля инфицированных паразитов составила 33 % – это на 3,2 % больше, чем неделей ранее. Таким образом, каждый третий исследованный клещ оказался переносчиком инфекции. При этом наибольшую долю (21,9 %) по‑прежнему занимает поражённость иксодовым клещевым боррелиозом.

По информации Управления Роспотребнадзора по Псковской области, с начала сезона за медицинской помощью из‑за присасывания клещей обратилось 1 112 человек, в том числе 303 ребёнка. Чаще всего нападения клещей происходили на территориях сельских поселений, в дачных товариществах и в лесу.