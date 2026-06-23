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Общество

Председатель Псковской гордумы Александр Гончаренко отчитается о работе за 2025 год

Вопрос об отчёте председателя Псковской городской Думы Александра Гончаренко о работе за 2025 год рассмотрели депутаты на совместном заседании комитетов гордумы сегодня, 23 июня. Доклад запланирован к заслушиванию на ближайшей сессии, которая, по предварительным данным, состоится 26 июня, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: пресс-служба Псковской городской Думы

В ходе обсуждения отчёта председателя гордумы депутаты обменялись мнениями. Депутат Григорий Стороненков отметил оперативность взаимодействия с Александром Гончаренко, подчеркнув, что работа ведётся «в режиме реального времени». Депутат Юлия Пожидаева добавила, что председатель гордумы всегда на связи и открыт для диалога.

Депутат Галина Невалённая обратилась к Александру Гончаренко с вопросом об упрощении процедуры сбора документов для организации территориального общественного самоуправления. По её словам, главная трудность для жителей многоквартирных домов – сбор подписей соседей. Депутат попросила спикера обратить внимание на эту проблему и рассмотреть возможность упрощения процедуры, чтобы сделать процесс создания ТОС более доступным для горожан.

Отчёт председателя гордумы будет вынесен на утверждение депутатов в ходе июньской сессии Псковской городской Думы. В повестку также включены проект расходов гордумы на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов, изменения в текущий бюджет и согласование границ восьми новых территорий ТОС.

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