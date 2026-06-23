В Пскове состоялась премьера инклюзивного спектакля «КСМС»

15:24, 23 июня 2026, ПАИ

В Псковской областной филармонии состоялась премьера спектакля «КСМС», участниками которого стали артисты с разным творческим и жизненным опытом. Постановка стала итогом девяти месяцев работы в рамках социального проекта «Встречное движение», сообщили ПАИ в региональном министерстве соцзащиты.

На сцене объединились артисты Производственно-интеграционных мастерских, студенты театрального отделения Псковского областного колледжа искусств и участники центра современной хореографии ART COMPANY by Stage. Зрителям представили историю о космическом путешествии и поиске человечности.

Проект «Встречное движение» реализован при поддержке Фонда президентских грантов. Его главная цель – социально-культурная интеграция людей с различными ментальными и физическими особенностями через совместное творчество.

В течение учебного года участники проекта регулярно занимались под руководством преподавателей и специалистов в сфере искусства. За это время были организованы концерты, мастер-классы и совместные экскурсии.

Премьера спектакля «КСМС» стала финальным этапом проекта и объединила на одной сцене людей разных возрастов и возможностей.