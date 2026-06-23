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Культура

Итоги фестиваля любительских театров «Бугровский гарнец» подвели в Пушкинском заповеднике

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» объявил итоги Всероссийского фестиваля любительских театров «Бугровский гарнец».

Лауреаты фестиваля, актёры из музейной студии «Лукоморье» со спектаклем «Пиратские истории». Фото: музей-заповедник «Михайловское»

Как сообщает служба информации музея, лауреатами I степени в различных номинациях стали образцовая театральная студия «Дебют» из Белохолуницкого дома культуры Кировской области, а также два коллектива из Псковской области – детская театральная студия «Лукоморье» при Пушкинском заповеднике и театральный коллектив «Рампа» из Покровского дома культуры Красногородского района.

Работу конкурсантов оценивали актриса, художественный руководитель актёрского курса МГТУ-МАСИ и режиссёр-педагог «Электротеатра Станиславский» Ольга Великанова; артист театра и кино, актёр «Романтического театра Юрия Томошевского» Александр Дубравин; актёр театров «Русская Антреприза имени Андрея Миронова» и «Комедианты», лауреат премии «Овации» Михаил Драгунов.

Напомним, что в фестивальную афишу нынешнего года вошли 12 спектаклей, подготовленных самодеятельными артистами из Псковской, Ленинградской, Московской и Кировской областей, а также из Пскова и Санкт-Петербурга.

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