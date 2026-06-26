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Общество

Колоссальный труд команды: выпускники программы «Герои земли Псковской» подвели итоги обучения

Слова благодарности организаторам, наставникам, преподавателям выразили выпускники региональной кадровой программы «Герои земли Псковской» Михаил Каратыш и Олег Трофимов на брифинге в медиацентра ПАИ сегодня, 26 июня.

Олег Трофимов и Михаил Каратыш. Фото здесь и далее: Андрей Степанов / ПАИ

«Конечно, хочется сказать всем огромное спасибо, потому что очень много было затрачено сил, энергии, времени. Все были вовлечены в эту программу, в том числе губернатор Псковской области Михаил Ведерников, его команда. Люди, помимо выполнения своих повседневных обязанностей, находили время на программу. Преподаватели приезжали к нам из Санкт-Петербурга, Москвы, Новгорода. Просто хочется сказать огромное спасибо и самые сердечные слова благодарности», – отметил Михаил Каратыш.

По словам выпускника кадровой программы, значимым преимуществом обучения был упор не только на теоретические аспекты, но и на практику, что выражалось в работе с кейсами, стажировках. Программа «Герои земли Псковской» дала дальнейшие перспективы для развития в самых различных областях.

Михаил Каратыш

Михаил Каратыш признался, что на последнем модуле обучения участники прилагали большие усилия к успешному окончанию учёбы. Но понимание того, что программа «Герои земли Псковской» реализуется по поручению главы государства, а общественный совет возглавляет губернатор, давало стимул двигаться вперёд, так как это большая ответственность и подвести нельзя. При этом давала силы и десантная закалка.

Олег Трофимов подтвердил, что в проведение программы было вовлечено огромное число человек и все они приложили колоссальные усилия. Это и Корпоративная академия правительства Псковской области, сотрудники правительства, министерств, администраций и многие другие.

Олег Трофимов

Он также добавил, что региональная кадровая программа «Герои земли Псковской» отличалась современным подходом. В рамках неё не только обучили технологиям использования искусственного интеллекта, но предостерегли, что полагаться на него полностью не стоит.

«Теперь стоит задача – своими реальными делами сделать так, чтобы наставники нами гордились», – резюмировал выпускник кадровой программы Михаил Каратыш.

Напомним, что кадровая программа «Герои земли Псковской» реализуется в Псковской области по поручению президента РФ Владимира Путина. Общественный совет региональной программы возглавляет губернатор Михаил Ведерников. Подробнее о ходе реализации программы читайте в специальном сюжете ПАИ.

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