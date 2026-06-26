Ремонт на улице Вокзальной в Пскове осмотрел Михаил Ведерников

14:52, 26 июня 2026, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках рабочего выезда 26 июня осмотрел ход ремонта улицы Вокзальной в городе Пскове, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ











Ремонт Вокзальной производится от улицы 128-й Стрелковой Дивизии до дома № 38 на улице Вокзальной, а также от улицы Бастионной до улицы Льва Толстого.

Большая часть работ на объекте уже выполнена. Среди основных работ, которые осталось выполнить подрядчику – укладка верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на проезжей части, новые павильоны остановок, разметка и ограждения.

Кроме того, свою часть работ на этом участке должны провести специалисты горводоканала.

По планам улица должна быть полностью готова уже к 1 августа.