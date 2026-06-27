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Общество

У себежанина изъяли автомобиль из-за повторного вождения в нетрезвом виде

В Себежском округе выявили нетрезвого водителя, который повторно сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Ранее мужчина уже привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Вечером 23 июня на территории Себежского муниципального округа инспекторы ДПС Госавтоинспекции остановили для проверки автомобиль «Фольксваген». Выяснилось, что иномаркой управлял себежанин 1965 года рождения, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Автомашина изъята. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

«И такие негативные примеры в области, к сожалению, далеко не единичные. А ведь как убеждает практика, единственной ошибки или малейшей невнимательности на дороге порой достаточно, чтобы случилось непоправимое», – отметили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения в России карается административным либо уголовным наказанием. Законодательная сторона этого вопроса регулируется статьями 264 УК РФ и 12.8 КоАП РФ.

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