Борис Елкин поздравил молодёжь Пскова с праздником
Глава Пскова Борис Елкин поздравил молодёжь Пскова с праздником.
«Вы главная движущая сила нашего города, источник свежих идей и смелых начинаний. Ваши активность, целеустремлённость и неравнодушие делают Псковщину комфортнее и современнее. Горжусь тем, сколько достойных проектов реализуют молодые псковичи — в науке, творчестве, спорте, волонтёрстве и социальной работе. Пусть этот праздник станет поводом ещё раз поверить в себя и свои силы», – говорится в поздравлении, опубликованном в канале главы города в MAX.
Он пожелал ребятам, чтобы все планы находили воплощение, а рядом всегда были надёжные друзья и мудрые наставники.
«Стремитесь к новым вершинам, не бойтесь пробовать и ошибаться – именно так рождаются настоящие достижения», – добавил Борис Елкин, пожелав, чтобы энергия молодости помогала менять мир к лучшему, начиная с родного города и края.
Ранее сообщалось, что масштабную программу ко Дню молодёжи подготовили в Пскове.
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