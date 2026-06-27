Онищенко призвал россиян не уезжать на летний отдых за границу
Не планировать летний отпуск за рубежом рекомендовал россиянам академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
По его словам, эпидемиологическая обстановка в некоторых регионах и смена климата могут нанести серьёзный урон здоровью.
«Летом в отпуск надо ехать по России, потому что Эбола есть в странах Западной Африки, в Азии есть лихорадка Марбург. И отдыхать где-то в субтропиках, где влажная температура, – это огромное испытание для организма. Поэтому лучше всего отдыхать в России», – заявил академик в беседе с РИА Новости.
Он также предупредил, что людям с хроническими заболеваниями перед поездкой в экзотические страны необходимо обязательно проконсультироваться с врачом: перегрев и резкая смена климата могут спровоцировать обострение болезней.
«Летать в экзотические страны за свои деньги – как говорится, подрывать своё здоровье», – резюмировал Геннадий Онищенко.
Ранее сообщалось, что культурный туризм в России переживает настоящий бум и туроператоры всё чаще обращаются к индивидуальным и интерактивным форматам, отказавшись от традиционных экскурсий. Подробнее об этом читайте по ссылке.
«Почувствовала себя крепостным парнем»: хозяйка конюшни вместе с Митей и Аркашей снялась в фильме в Пушкинских Горах
На форуме регионов в Минске подписано 31-е соглашение о сотрудничестве Псковской области с белорусскими партнёрами