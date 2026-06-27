Онищенко призвал россиян не уезжать на летний отдых за границу

21:54, 27 июня 2026, ПАИ

Не планировать летний отпуск за рубежом рекомендовал россиянам академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

По его словам, эпидемиологическая обстановка в некоторых регионах и смена климата могут нанести серьёзный урон здоровью.

«Летом в отпуск надо ехать по России, потому что Эбола есть в странах Западной Африки, в Азии есть лихорадка Марбург. И отдыхать где-то в субтропиках, где влажная температура, – это огромное испытание для организма. Поэтому лучше всего отдыхать в России», – заявил академик в беседе с РИА Новости.

Он также предупредил, что людям с хроническими заболеваниями перед поездкой в экзотические страны необходимо обязательно проконсультироваться с врачом: перегрев и резкая смена климата могут спровоцировать обострение болезней.

«Летать в экзотические страны за свои деньги – как говорится, подрывать своё здоровье», – резюмировал Геннадий Онищенко.

Ранее сообщалось, что культурный туризм в России переживает настоящий бум и туроператоры всё чаще обращаются к индивидуальным и интерактивным форматам, отказавшись от традиционных экскурсий. Подробнее об этом читайте по ссылке.