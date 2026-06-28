В Псковской области выстроено конструктивное взаимодействие с ветеранскими организациями – Михаил Каратыш на съезде ЕР

17:15, 28 июня 2026, ПАИ

Как в Псковской области выстроено взаимодействие с ветеранскими организациями, рассказал помощник губернатора Псковской области, участник региональной кадровой программы «Герои земли Псковской» Михаил Каратыш на первом этапе XXIII съезда «Единой России» в Москве. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ЕР.

«Взаимодействие с ветеранскими организациями в нашем регионе построено очень конструктивно. Прежде всего, в основе этого взаимодействия, конечно же, лежит работа нашего правительства: это взаимодействие с фондом «Защитники Отечества», это взаимодействие с организациями, такими как Ассоциация ветеранов специальной военной операции и школа адаптивного спорта. Конечно же, это активная поддержка партии «Единая Россия» с их инициативами в законодательстве. Ну и наше общение: мы общаемся между собой, помогаем друг другу решать задачи», – отметил он.

Михаил Каратыш также добавил, что основными задачами остаются внедрение мер социальной поддержки, помощь в здравоохранении, физическая и психологическая реабилитация.

«Сейчас у нас в регионе очень много социально ориентированных коммерческих организаций, которые развивают свою деятельность в этом направлении, потому что в наше региональное законодательство внесены поправки, которые расширяют спектр деятельности таких организаций, которые помогают им претендовать на государственную поддержку», – сказал он.

Отвечая на вопрос, как сделать работу по патриотическому воспитанию интересной и полезной для молодёжи, Михаил Каратыш пояснил, что единственный правильный путь, который помогает победить формализм, – это жить патриотизмом.

«Мы в своё время жили им благодаря нашим бабушкам и нашим дедушкам, которые были ветеранами и участниками Великой Отечественной войны. Мы начинали это с малых лет, мы видели их боевые награды, слушали их рассказы о войне, рассказы о тяжёлой послевоенной жизни, и мы понимали, какой большой ценой заработано то, что мы сейчас имеем. А теперь наша задача как ветеранов специальной военной операции – также принять участие в воспитании новых защитников Отечества», – заключил он.

Напомним, 28 июня в Москве проходит первый этап XXIII съезда партии «Единая Россия» и совместное заседание бюро высшего совета и президиума генсовета партии. В мероприятии принимает участие и псковская делегация.

На нём утвердят списки кандидатов на выборы депутатов Госдумы. Ранее кандидатуры определили жители страны в ходе предварительного голосования, в котором приняло участие более 10 миллионов избирателей. Также на первом этапе съезда продолжится обсуждение предложений к Народной программе, с которой партия пойдёт на выборы.