Встреча с соискателями в рамках ярмарки вакансий прошла в Новоржевском районе

11:05, 30 июня 2026, ПАИ

Встреча с соискателями в рамках федерального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» прошла в Новоржевском кадровом центре. Об этом ПАИ сообщили в редакции районной газеты «Земля Новоржевская».

Участники мероприятия смогли задать вопросы главе Новоржевского муниципального округа Любови Трифоновой и её заместителю Дмитрию Тимофееву.

Руководители округа рассказали о карьерных возможностях, доступных на территории муниципалитета, а также о профессиях, которые сегодня наиболее востребованы у местных работодателей.

Всероссийская ярмарка трудоустройства призвана помочь соискателям найти работу, а работодателям – закрыть кадровые потребности. Подобные мероприятия проходят в разных регионах страны, и Новоржевский округ стал одной из площадок для диалога между властью, работодателями и потенциальными сотрудниками.

Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей» проводится с 2023 года по поручению президента. Это ключевое мероприятие нацпроекта «Кадры», которое помогает соискателям и работодателям найти друг друга. В ярмарке участвуют крупнейшие промышленные предприятия, организации оборонно-промышленного комплекса, аграрного сектора, социальной сферы и торговли.