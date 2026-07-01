Ветеранов боевых действий чествуют 1 июля в Псковской области
День ветеранов боевых действий отмечают в Псковской области сегодня, 1 июля.
В России данный праздник не имеет закреплённого федеральным законодательством статуса, однако в целом ряде регионов сложилась устойчивая традиция организованного проведения мемориальных акций. Такие региональные памятные даты уже установлены в ряде регионов – День ветеранов боевых действий отмечается в Московской, Ленинградской, Архангельской, Мурманской, Белгородской, Саратовской областях и в других субъектах РФ.
С 2024 года памятную дату отмечают и в Псковской области. Новая региональная памятная дата установлена законом области, принятым на сессии Законодательного Собрания. День ветеранов боевых действий учреждён в целях сохранения памяти о подвигах земляков – ветеранов боевых действий, проживающих или проживавших на территории Псковской области, а также содействия патриотическому воспитанию.
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