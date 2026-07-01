Землянику корзинами собирают в лесах Псковской области: что стоит за красивыми фото в соцсетях

15:39, 01 июля 2026, ПАИ

Землянику корзинами собирают в лесах Псковской области. Результатами похода в лес псковичи делятся в группе «Рыбалка на Чудском / Грибы Псковской» в соцсети «ВКонтакте». Однако авторы снимков рассказали, что на самом деле стоит за красивыми фото в социальных сетях.

Надежда Нифонтова в беседе с корреспондентом ПАИ уточнила, что вместе с командой ещё из двух человек провела в лесу время с четырёх утра до восьми вечера. «Вылезала уже еле живая. Очень жарко в лесу. На троих получилось собрать 21 литр. Машина съела бензина на полторы тысячи, потому что мы были в трёх местах: в 70, 40 и 20 километрах от города. Поэтому я бы не сказала, что земляники очень много. Да, местами она есть, но на самом деле ягоды немного, просто мы – трудяги», – констатировала Надежда Нифонтова.

Ольга Смирнова рассказала, что и ей удалось собрать «немного ягод», а в лесу, помимо земляники, которая всё ещё продолжает цвести, «хватает слепней и комаров».

Фотографиями своей «добычи» поделилась и Юлия Алексеева-Романова. Они отметила, что земляника – это её «любимая царская ягода».

Ранее сообщалось, что в псковских лесах уже вовсю собирают лисички и даже белые грибы, а псковичка поделилась действенным способом поиска и сбора грибов.