Эксперт предупредила об опасности резкого погружения в воду в жару

10:34, 02 июля 2026, ПАИ

Прыжки в холодную воду после длительного нахождения на солнце создают серьёзную нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Погружаться в воду следует постепенно, сообщила кандидат медицинских наук, заведующая взрослым отделением клинико-диагностического центра «Ромашка» Наталия Шаркова.

«Купание в жару – отличный способ охладиться, но и здесь необходим разумный подход. Самая распространённая ошибка – после долгого пребывания на солнце сразу прыгнуть в холодную воду. Для организма, особенно если есть проблемы с сердцем или сосудами, это серьёзный стресс. В воду лучше заходить постепенно», – приводит ТАСС слова Наталии Шарковой.

Врач добавила, что нахождение в воде не исключает вероятности перегрева и дегидратации, поскольку испарение влаги с открытых участков тела продолжается и при контакте с водной средой. Поэтому во время отдыха у водоёма следует соблюдать питьевой режим, использовать головной убор и периодически уходить в тень.

Кроме того, она подчеркнула, что гражданам с хроническими заболеваниями, в первую очередь затрагивающими сердце и сосуды, необходимо заранее согласовать с лечащим врачом допустимый режим пребывания у воды.

Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко сообщил, что легче перенести жаркую погоду могут помочь отказ от жирной пищи и алкоголя, соблюдение питьевого режима и лёгкая светлая одежда.