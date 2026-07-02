Депутаты Великих Лук обсудили развитие спорта и экономики

15:27, 02 июля 2026, ПАИ

В Великих Луках состоялось 38-е заседание городской Думы. На сессии депутаты рассмотрели 20 вопросов, касающихся развития социальной сферы, спорта, поддержки предпринимательства, организации работы органов местного самоуправления и передачи муниципального имущества в безвозмездное пользование, сообщили ПАИ в администрации города.

Отдельное внимание было уделено отчету административной комиссии за 2025 год. За этот период рассмотрено 98 дел об административных правонарушениях – больше, чем годом ранее. Основную часть составили нарушения правил благоустройства и санитарного содержания территорий. Также велась работа по пресечению стихийной торговли.

Депутаты обсудили развитие физической культуры и спорта. По итогам 2025 года доля жителей города, регулярно занимающихся спортом, достигла 41,1 %. В Великих Луках прошло 181 физкультурно-спортивное мероприятие, активно развиваются массовый и адаптивный спорт, а также движение ГТО. Работа профильного комитета была оценена положительно.

Рассмотрен и отчет спортивной школы олимпийского резерва «Экспресс». В учреждении занимаются 1 825 воспитанников, развиваются традиционные и новые направления, включая адаптивный спорт. Спортсмены школы успешно выступают на всероссийских соревнованиях, входят в состав сборной России и регулярно завоевывают награды.

Также депутаты приняли решения по вопросам управления муниципальным имуществом, поддержки малого и среднего бизнеса и утвердили план работы городской Думы на третий квартал 2026 года.