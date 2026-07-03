Инспекторы ГИМС перечислили основные нарушения на маломерных судах в Псковской области

13:22, 03 июля 2026, ПАИ

Инспекторы ГИМС Псковской области призывают судовладельцев неукоснительно соблюдать правила пользования маломерными судами и не пренебрегать собственной безопасностью и безопасностью пассажиров. Об этом сообщается в официальном канале ГУ МЧС России по Псковской области на платформе MAX.

С начала навигации инспекторы выявили 31 правонарушение, из них большинство (64,5 %) – за отсутствие спасательных жилетов.

Основными нарушениями стали: нарушение правил плавания; управление маломерным судном, подлежащим государственной регистрации, не прошедшим технического осмотра; управление судном лицом, не имеющим права управления; нарушение правил государственной регистрации маломерных судов.

Всего с начала года провели 82 контрольно-надзорных мероприятия. По итогам проверок нарушителям назначены наказания в виде 30 административных штрафов и одного предупреждения.