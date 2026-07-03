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Общество

Уполномоченные по правам человека в СЗФО возложили цветы к Вечному огню в Пскове

Уполномоченные по правам человека в Северо-Западном федеральном округе, прибывшие в Псковскую область с рабочим визитом, почтили память защитников Отечества, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

3 июля цветы к Могиле Неизвестного Солдата возложили заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева, сопредседатель Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека, председатель координационного совета уполномоченных по правам человека в СЗФО, омбудсмен в Ленинградской области Сергей Шабанов, а также другие омбудсмены регионов Северо-Запада.

Ключевым мероприятием визита стало заседание координационного совета, основная тема которого в этом году посвящена деятельности омбудсменов по защите права на историческую память. Его главная цель – анализ практического опыта регионов СЗФО по укреплению правовых механизмов в этой сфере.

Об опыте Псковской области членам совета рассказал глава региона Михаил Ведерников. Среди приведённых примеров – открывшийся в областной столице Музей истории оккупации и геноцида населения, экспозиция которого создавалась совместно со Следственным комитетом, поисковиками, историками, архивистами и жителями региона.

Продолжается работа по установлению личностей жертв и исполнителей преступлений. Кроме того, на базе проекта «Без срока давности» Псковский государственный университет подготовил учебный модуль, внедрённый в программы сотен высших учебных заведений страны.

Об опыте Псковской области по сохранению и защите исторической памяти в рамках совета рассказал губернатор региона Михаил Ведерников. Он отметил, что в Пскове в 2022 году открыли Музей истории оккупации и геноцида населения, экспозиция которого формировалась вместе со Следственным комитетом, поисковиками, историками, архивистами и жителями области.

Также он сообщил, что в регионе продолжается работа по установлению имён жертв и тех, кто совершал преступления. Кроме того, на базе проекта «Без срока давности» Псковский государственный университет подготовил учебный модуль, внедрённый в программы сотен высших учебных заведений страны.

В рамках рабочего визита омбудсмены посетят ряд памятных исторических мест, связанных с Великой Отечественной войной, в том числе примут участие в торжествах на Кургане Дружбы, побывают на мемориале «Знамя Победы» в Идрице и ознакомятся с экспозицией Музея истории оккупации и геноцида населения Псковской области.

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