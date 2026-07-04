Пропавшего 44-летнего псковича нашли живым

19:39, 04 июля 2026, ПАИ

Пропавший 1 июля 44-летний житель Пскова Игорь Мельничук найден живым. Об этом ПАИ сообщили волонтёры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

«Найден, жив! Спасибо всем, кто принимал участие в поиске», – отметили добровольцы.

Напомним, местонахождение мужчины оставалось неизвестным с 1 июля. Волонтёры просили помощи в поисках, а также обращались к жителям с просьбой сообщать любую информацию по телефону горячей линии отряда.