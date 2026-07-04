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Общество

В полиции рассказали, как действовать при обнаружении поддельных купюр

Сотрудники УМВД России по Псковской области напомнили жителям региона о порядке действий при обнаружении поддельных денежных знаков. В ведомстве отметили, что случаи выявления фальшивых банкнот различных номиналов нередко фиксируются в банковских учреждениях, торговых точках и других организациях.

Фото: ПАИ. Фото носит иллюстративный характер

Основное правило – при обнаружении подделки нельзя предпринимать попыток её сбыта, так как это квалифицируется как уголовное преступление. Если сомнительная купюра оказалась у вас на руках, следует постараться восстановить в памяти, от кого и при каких обстоятельствах она была получена, после чего незамедлительно обратиться в полицию и предоставить подробные объяснения, сообщив приметы того, кто её передал.

В случае если фальшивка обнаружена непосредственно в момент передачи, рекомендуется задержать человека, который её передал – для этого можно обратиться к охране, воспользоваться тревожной кнопкой или вызвать полицейский наряд. Возвращать подделку человеку, передавшему её, категорически запрещается.

В УМВД также напомнили сотрудникам торговли и банковской сферы, что сдача выявленной фальшивой банкноты вместе с выручкой в банковское учреждение расценивается как сбыт поддельных денег и влечёт уголовную ответственность. В такой ситуации необходимо незамедлительно уведомить полицию и дождаться прибытия следственно-оперативной группы.

Сотрудники полиции призвали граждан и работников сферы обслуживания более тщательно проверять денежные знаки и применять специальное оборудование для их контроля. При обнаружении фактов изготовления или сбыта фальшивых денег очевидцам рекомендовано запомнить приметы злоумышленников и используемый ими автомобиль, после чего оперативно сообщить об этом в полицию по телефонам 102 или 112.

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