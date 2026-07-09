Исполнительный директор форума классных руководителей поприветствовала участников в Пскове

14:50, 09 июля 2026, ПАИ

В Пскове на региональном этапе Всероссийского форума классных руководителей Северо-Западного федерального округа выступила исполнительный директор форума Александра Поблинкова. Она поприветствовала участников и пожелала им продуктивной работы, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ













Александра Поблинкова отметила, что форум совпадает с началом каникул, и назвала это двойным праздником: «С одной стороны – ура, каникулы, с другой – ура, форум классных руководителей». Она обратила внимание, что организаторы подготовили для педагогов программу, в которой будет и серьёзное, и весёлое, и «гиперполезное».

«Я очень счастлива, что получилось в этом году собрать классных руководителей Северо-Западного федерального округа на Псковской земле – интереснейшей, культурной, исторической», – сказала исполнительный директор. Она выразила уверенность, что участники получат удовольствие от изучения города, его святынь и окрестностей.

Спикер посоветовала педагогам знакомиться друг с другом, с достопримечательностями, а также обратиться за помощью к Ассоциации классных руководителей Псковской области, если потребуется совет или поддержка.

Она призвала участников использовать ближайшие полтора дня с пользой, взять на заметку практики, которые пригодятся в новом учебном году, и пожелала, чтобы событие стало ярким, летним и содержательным.

Напомним, сегодня в Пскове открыли региональный этап Всероссийского форума классных руководителей Северо-Западного федерального округа. Мероприятие проходит с 9 по 10 июля на базе псковской гимназии № 28 с изучением православных основ.