Михаил Ведерников: Классный руководитель – связующее звено между учениками, коллективом и родителями

15:34, 09 июля 2026, ПАИ

Приветствие губернатора Псковской области Михаила Ведерникова зачитал участникам регионального этапа Всероссийского форума классных руководителей министр образования области Александр Сорокин сегодня, 9 июля, передаёт корреспондент ПАИ. В обращении говорится, что в этом году Псковская область принимает 200 педагогов, которые являются не просто учителями, а настоящими наставниками, воспитателями и лидерами для подрастающего поколения.

«Роль классного руководителя в современной школе трудно переоценить: вы – связующее звено между учениками, педагогическим коллективом и родителями, именно вы создаёте в классах атмосферу доверия, поддержки и взаимоуважения, в которой каждый ребёнок может раскрыть свои таланты», – говорится в приветствии губернатора.

Михаил Ведерников отметил, что участие в форуме – это признание профессионализма педагогов и возможность обмена бесценным опытом. Он выразил уверенность, что работа на дискуссионных площадках, мастер-классах и круглых столах станет для участников источником новых идей и вдохновения.

«Пусть этот форум станет для вас не только профессиональной площадкой, но и местом для новых знакомств и дружеского общения. Благодарю вас за преданность профессии, мудрость и любовь к детям», – говорится в обращении губернатора к педагогам.

Напомним, сегодня в Пскове открыли региональный этап Всероссийского форума классных руководителей Северо-Западного федерального округа. Мероприятие проходит с 9 по 10 июля на базе псковской гимназии № 28 с изучением православных основ.