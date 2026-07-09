Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Михаил Ведерников: Классный руководитель – связующее звено между учениками, коллективом и родителями

Приветствие губернатора Псковской области Михаила Ведерникова зачитал участникам регионального этапа Всероссийского форума классных руководителей министр образования области Александр Сорокин сегодня, 9 июля, передаёт корреспондент ПАИ. В обращении говорится, что в этом году Псковская область принимает 200 педагогов, которые являются не просто учителями, а настоящими наставниками, воспитателями и лидерами для подрастающего поколения.

Александр Сорокин. Фото: ПАИ

«Роль классного руководителя в современной школе трудно переоценить: вы – связующее звено между учениками, педагогическим коллективом и родителями, именно вы создаёте в классах атмосферу доверия, поддержки и взаимоуважения, в которой каждый ребёнок может раскрыть свои таланты», – говорится в приветствии губернатора.

Михаил Ведерников отметил, что участие в форуме – это признание профессионализма педагогов и возможность обмена бесценным опытом. Он выразил уверенность, что работа на дискуссионных площадках, мастер-классах и круглых столах станет для участников источником новых идей и вдохновения.

«Пусть этот форум станет для вас не только профессиональной площадкой, но и местом для новых знакомств и дружеского общения. Благодарю вас за преданность профессии, мудрость и любовь к детям», – говорится в обращении губернатора к педагогам.

Напомним, сегодня в Пскове открыли региональный этап Всероссийского форума классных руководителей Северо-Западного федерального округа. Мероприятие проходит с 9 по 10 июля на базе псковской гимназии № 28 с изучением православных основ.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






09 июля 2026

Участок дублера Крестовского шоссе в Пскове перекроют с 13 июля
09 июля 2026

Вопросы сохранения и популяризации объектов всемирного наследия обсудили в Пскове
09 июля 2026

Дети пострадали в ДТП на Рижском проспекте в Пскове
09 июля 2026

Новый сезон «Летних вечеров в русской усадьбе» проведут в «Михайловском»
09 июля 2026

О Международном кинофестивале «Западные ворота» поговорили в программе «Минкульт». Главное
09 июля 2026

Повара псковских колоний устроили кулинарный поединок
09 июля 2026

Дорожки, тренажёры и видеонаблюдение: Корытовский лесопарк в Пскове планируют благоустроить к концу лета
09 июля 2026

Эксперт предупредил о новой схеме сбора данных через фальшивую отписку от спама

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...