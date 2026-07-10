Более 1100 НКО зарегистрировано в Псковской области

12:46, 10 июля 2026, ПАИ

В реестре некоммерческих организаций, зарегистрированных в качестве юридических лиц на территории Псковской области, содержится 1 129 организаций. Об этом рассказал начальник отдела по делам некоммерческих организаций Управления Минюста России по Псковской области Станислав Рафальский в медиацентре ПАИ на брифинге, посвящённом деятельности НКО.

Из общего числа 449 составляют общественные объединения, в том числе 15 региональных отделений политических партий; 267 – религиозные организации и 413 – некоммерческие организации иных организационно-правовых форм.

По словам Станислава Рафальского, различие организационно-правовых форм определяется целями создания организации согласно статье 50 Гражданского кодекса.

Все организации делятся на три большие группы: общественные объединения (общественные организации, общественные движения), религиозные организации, а также самая большая группа – иные формы НКО – автономные некоммерческие организации, частные учреждения, ассоциации, союзы, нотариальная и адвокатская палаты, казачьи общества и другие.