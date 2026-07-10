Короткое замыкание могло стать причиной возгорания ларьков в Пскове

18:20, 10 июля 2026, ПАИ

Пожар на улице Энтузиастов в Пскове ликвидирован. Огонь полностью уничтожил кровлю и четыре помещения – общая площадь возгорания достигла 210 квадратных метров, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

По данным МЧС, в тушении участвовали 18 специалистов и 5 единиц техники. На месте работали четыре звена газодымозащитной службы. При этом никто не пострадал, эвакуацию проводить не потребовалось.

Предварительная причина ЧП – короткое замыкание: возгорание могло произойти из‑за аварийного режима работы электрооборудования и сетей.

Сотрудники МЧС по Псковской области напоминают жителям о базовых правилах пожарной безопасности: важно следить за состоянием электропроводки и электроприборов, соблюдать осторожность при использовании открытого огня, а для раннего обнаружения возгорания рекомендуется установить автономный пожарный извещатель.