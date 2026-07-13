Более 500 жителей Новосокольнического района остались без света после грозы

15:48, 13 июля 2026, ПАИ

Более 500 абонентов остались без электроснабжения в Новосокольническом районе. Об этом сообщил глава округа Виктор Новиков в своём официальном канале на платформе MAX.

По его словам, в результате вчерашней грозы на электросетях произошли серьёзные повреждения. Аварийные бригады работают, однако несмотря на принимаемые меры, на данный момент свет ещё не восстановлен. Глава округа попросил жителей отнестись к ситуации с пониманием.

Для получения информации можно обратиться на горячую линию «Россетей» по телефону 8-800-220-02-20 или в ЕДДС по номеру (8 811-44) 2-38-06. Жителей просят соблюдать меры предосторожности и не приближаться к оборванным проводам.

Напомним, ранее в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области сообщили, что в нескольких муниципальных образованиях региона произошли отключения электроснабжения из-за непогоды. Обстановка находится на контроле ведомства. Ремонтно-восстановительные работы проводят аварийно-восстановительные бригады компании «Россети Северо-Запад».