Михаил Ведерников поздравил коллектив Псковского агентства информации с 25-летием издания
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил коллектив Псковского агентства информации с 25-летием издания.
25 лет назад, 13 июля 2001 года, на сайте Псковского агентства информации была опубликована первая новость – о подготовке карнавала к 1100-летию Пскова. С тех пор на площадке ПАИ вышли сотни тысяч материалов, отметил глава региона в своём канале в мессенджере MAX.
«Сегодня агентство – важный информационный ресурс региона: около 100 публикаций и столько же постов в соцсетях ежедневно. В одной ленте – всё: от судьбоносных решений до человеческих историй, 24/7, без выходных» – подчеркнул Михаил Ведерников.
ПАИ создаёт объективную картину дня, задает тренды и выпускает качественный контент, который затем подхватывают другие каналы государственного медиахолдинга, добавил он.
«Редакция объединяет три десятка СМИ и разветвлённую сеть источников по всей области. Это позволяет информагентству быть везде: от прямых ТВ-эфиров и экспертных радиоинтервью до ночных репортажей с места событий и редких кадров из районов», – подчеркнул губернатор.
«Поздравляю команду редакции с юбилеем! Желаю новых высот, ярких инфоповодов и благодарной аудитории. Работаем. Псковские новости начинаются здесь: informpskov.ru», – заключил Михаил Ведерников.
Отметим также, что в 2021 году, к своему 20-летию, ПАИ открыло собственный медиацентр в центре Пскова. Первым пресс-конференцию на новой площадке дал губернатор Михаил Ведерников.
Михаил Ведерников поздравил коллектив Псковского агентства информации с 25-летием издания