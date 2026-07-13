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Общество

Михаил Ведерников поздравил коллектив Псковского агентства информации с 25-летием издания

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил коллектив Псковского агентства информации с 25-летием издания.

  • Псковское агентство информации отмечает 25-летие
    Фото: ПАИ
  • Псковское агентство информации отмечает 25-летие
    Фото: ПАИ
  • Псковское агентство информации отмечает 25-летие
    Фото: ПАИ
  • Псковское агентство информации отмечает 25-летие
    Фото: ПАИ
  • Псковское агентство информации отмечает 25-летие
    Фото: ПАИ
  • Псковское агентство информации отмечает 25-летие
    Фото: ПАИ
  • Псковское агентство информации отмечает 25-летие
    Фото: ПАИ
  • Псковское агентство информации отмечает 25-летие
    Фото: ПАИ
  • Псковское агентство информации отмечает 25-летие
    Фото: ПАИ
  • Псковское агентство информации отмечает 25-летие
    Фото: ПАИ

25 лет назад, 13 июля 2001 года, на сайте Псковского агентства информации была опубликована первая новость – о подготовке карнавала к 1100-летию Пскова. С тех пор на площадке ПАИ вышли сотни тысяч материалов, отметил глава региона в своём канале в мессенджере MAX.

«Сегодня агентство – важный информационный ресурс региона: около 100 публикаций и столько же постов в соцсетях ежедневно. В одной ленте – всё: от судьбоносных решений до человеческих историй, 24/7, без выходных» – подчеркнул Михаил Ведерников.

ПАИ создаёт объективную картину дня, задает тренды и выпускает качественный контент, который затем подхватывают другие каналы государственного медиахолдинга, добавил он.

«Редакция объединяет три десятка СМИ и разветвлённую сеть источников по всей области. Это позволяет информагентству быть везде: от прямых ТВ-эфиров и экспертных радиоинтервью до ночных репортажей с места событий и редких кадров из районов», – подчеркнул губернатор.

«Поздравляю команду редакции с юбилеем! Желаю новых высот, ярких инфоповодов и благодарной аудитории. Работаем. Псковские новости начинаются здесь: informpskov.ru», – заключил Михаил Ведерников.

Отметим также, что в 2021 году, к своему 20-летию, ПАИ открыло собственный медиацентр в центре Пскова. Первым пресс-конференцию на новой площадке дал губернатор Михаил Ведерников.

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