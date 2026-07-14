В Псковской области уже шесть партий подали документы на участие в сентябрьских выборах

14:58, 14 июля 2026, ПАИ

В Псковской области уже шесть партий подали документы на участие в сентябрьских выборах, сообщил председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов в программе «Оглавление» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«В Псковской области продолжается прием документов от политических партий. Их подали ЛДПР, «Единая Россия», КПРФ, «Новые люди», «Партия пенсионеров» и партия «Яблоко». До 18:00 18 июля время еще есть», – перечислил спикер.

Игорь Сопов также уточнил, что в предстоящих выборах в Госдуму РФ смогут принять участие не более 11 партий. «Ровно столько подали документы в ЦИК вовремя. Еще предстоит проверка, если в документах будут ошибки, то партий может быть меньше», – уточнил Игорь Сопов.

Напомним, в Псковской области запланировано проведение пяти избирательных кампаний: выборы депутатов Госдумы РФ девятого созыва, депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов в собраниях депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов. Проголосовать можно будет в один из трёх дней – 18, 19 и 20 сентября.