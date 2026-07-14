В Псковской области внедрили трёхступенчатую проверку подписей от самовыдвиженцев

15:02, 14 июля 2026, ПАИ

В Псковской области внедрили трёхступенчатую проверку подписей от самовыдвиженцев, рассказал председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов в программе «Оглавление» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Кандидаты-одномандатники должны будут не только заявить о своём намерении участвовать в выборах в окружные избирательные комиссии, но и собрать подписи в свою поддержку в округах, где собираются баллотироваться.

«Сбор подписей – серьезная, кропотливая и педантичная работа. Их должно быть не менее тысячи. Мы делаем несколько степеней проверки, и зачастую приходится отказывать кандидатам в регистрации, так как часть подписей оказываются ненастоящими», – пояснил Игорь Сопов.

Сначала, уточнил Игорь Сопов, подписи проверяют через систему ГАС «Выборы» на соответствие подписавшихся их избирательному округу.

Затем проверку проводят специальным сканером, который моментально обнаруживает, что строчки, например, заполнялись одной рукой. После этого документы проверяют почерковеды.

Напомним, в Псковской области запланировано проведение пяти избирательных кампаний: выборы депутатов Госдумы РФ девятого созыва, депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов в собраниях депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов. Проголосовать можно будет в один из трёх дней – 18, 19 и 20 сентября.