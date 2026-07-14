В Псковской области идёт набор в резерв участковых избирательных комиссий

15:16, 14 июля 2026, ПАИ

В Псковской области идёт набор в резерв участковых избирательных комиссий (УИК), рассказал председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов в программе «Оглавление» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Набор в резерв идет прямо сейчас. Если кто-то выбывает, мы берем членов комиссий из резерва. Напомню, что у нас все политические партии принимают участие в формировании УИК, а также общественные организации и предприятия», – отметил Игорь Сопов.

Напомним, в Псковской области запланировано проведение пяти избирательных кампаний: выборы депутатов Госдумы РФ девятого созыва, депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов в собраниях депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов. Проголосовать можно будет в один из трёх дней – 18, 19 и 20 сентября.