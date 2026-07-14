Игорь Сопов: 19 августа мы узнаем, какие партии и кандидаты будут участвовать в «политическом забеге»

15:06, 14 июля 2026, ПАИ

19 августа станет известно, какие именно партии и кандидаты будут участвовать в «политическом забеге». Именно к этому моменту завершится и подача, и проверка всех документов, пояснил председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов в программе «Оглавление» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Напомним, в Псковской области запланировано проведение пяти избирательных кампаний: выборы депутатов Госдумы РФ девятого созыва, депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов в собраниях депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов. Проголосовать можно будет в один из трёх дней – 18, 19 и 20 сентября.