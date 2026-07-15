Псковская область в тренде: развитие туризма обсудили эксперты в медиацентре ПАИ

15:51, 15 июля 2026, ПАИ

Псковская область всё увереннее заявляет о себе как о туристическом центре Северо-Запада. По итогам 2025 года совокупное число туристов и экскурсантов превысило три миллиона человек, а рост по сравнению с предыдущим годом составил 20 %. Налоговые поступления от туристической отрасли достигли почти 1,3 млрд рублей – на 36 % больше, чем годом ранее. При этом число бронирований отелей и апартаментов выросло на 50 %, что позволило Псковской области войти в топ-5 самых быстрорастущих направлений России. О том, что стоит за этими цифрами, какие новые запросы появляются у путешественников и как местные жители помогают развивать туризм, поговорили участники круглого стола в медиацентре Псковского агентства информации.

Участниками круглого стола стали директор Туристского информационного центра Псковской области Александра Федотова, управляющий базой отдыха «Лукоморье» в Пушкиногорском районе Сергей Борисов, генеральный директор компании «Аванта Инвест» (представляет отель «Мандариновый остров») в Островском районе Ольга Крылова и управляющая домом-музеем «Дом Фролова» в Пскове Кристина Леонова.

Справка. База отдыха «Лукоморье» (Печорский район, деревня Молочково-Дубенец) – это центр загородного отдыха, расположенный в сосновом бору на живописном берегу Псковского озера. Объект находится на пересечении основных туристических маршрутов: в 25 километрах от Пскова, 20 километрах от Печор и 15 километрах от Изборска. Комплекс насчитывает более десятка отдельно стоящих деревянных строений. На территории работают две бани: русская с бассейном и ледяной обливалой и баня по-чёрному, истапливаемая в старорусских традициях. Для активного отдыха предлагается прокат водного транспорта: гидроциклов, водных лыж, ватрушек, вейк- и сапбордов; летом – велосипеды, зимой – снегоходы.

Фото: из группы министерства туризма Псковской области



Фото: из группы министерства туризма Псковской области



Фото: из группы министерства туризма Псковской области



Фото: из группы министерства туризма Псковской области



Фото: из группы министерства туризма Псковской области









География гостей: от Санкт-Петербурга до Нидерландов

Кто сегодня приезжает в Псковскую область? Безусловными лидерами по числу туристов, посещающих Псковскую область, по данным аналитиков, остаются Москва и Санкт-Петербург. Это подтверждается и на уровне конкретных объектов. Как отметил Сергей Борисов, около 64 % постояльцев к ним приезжают из Санкт-Петербурга, примерно 20 % – из Москвы, также часто гостят туристы из Новгорода и Смоленска.

География туристов не ограничивается двумя столицами. Более того, Псковская область традиционно пользуется интересом не только российских, но и иностранных путешественников. Особую нишу здесь занимает транзитный туризм. Ольга Крылова подчеркнула, что их объект расположен на пересечении федеральной трассы, ведущей в Белоруссию и Латвию. 49 % иностранных гостей приезжают на отдых из Белоруссии, также есть гости из Латвии, Германии, Нидерландов и даже из США.

Александра Федотова обратила внимание на важную тенденцию: туристические группы становятся по‑настоящему сборными. «Мы сделали аналитику и увидели, что в одной группе могут быть люди из Москвы, Санкт‑Петербурга, Сахалина, Смоленска и Ханты‑Мансийска. Туроператоры формируют сборные группы со всей России, и люди вместе приезжают к нам», – подчеркнула она.

В свою очередь Кристина Леонова отметила, что Псков становится не просто точкой на карте, а местом, куда люди стремятся переехать. «Псков – очень интересный город. И сейчас очень много людей из Санкт-Петербурга, Москвы приезжают не только как туристы: они сначала изучают местность, а потом строят дома и даже живут. Псковское направление очень востребовано», – сказала специалист.

Кто едет в Псковскую область: от семей до деловых делегаций

Согласно аналитике «Яндекс Путешествий», в 2025 году россияне чаще всего путешествовали вдвоём, но при этом на 47% выросло число бронирований для компаний из трёх и более взрослых. Аудитория туристов в Псковской области становится всё более разнообразной: от семей с детьми до деловых делегаций и транзитных путешественников со всего мира.

Портрет туриста в Псковской области многолик и зависит от сезона. Летом, по словам Сергея Борисова, на их базе отдыха основная аудитория – семьи с детьми. Для них организованы мастер-классы, анимационные программы. Люди постарше приезжают насладиться тишиной ближе к осени. Для туристов из больших городов тишина – основа отдыха. Ольга Крылова подтвердила, что семейный формат остаётся ключевым.

Кристина Леонова выделила два типа гостей: корпоративные делегации и участники деловых встреч, а также романтические пары. «Очень много пар сейчас играют свадьбы в Пскове, Изборске, Пушкинских Горах. Они принимают решение, что лучше привезут всех именно в Псков», – отметила она.

Справка. Отель «Мандариновый остров» (Островский район) – это современная гостиница, расположенная в городе Острове на улице Загородной. Отель предлагает номера различных категорий, включая номера с двуспальными и раздельными кроватями, с возможностью размещения ребёнка до 12 лет. Все номера оснащены климат-контролем, Smart TV, чайной станцией и мини-баром. К услугам гостей – бесплатный высокоскоростной Wi-Fi, охраняемая парковка, ресторан, а также возможность проживания с домашними питомцами. Объект прошёл официальную классификацию и внесён в единый реестр объектов туристской индустрии.

Фото: из группы министерства туризма Псковской области, с сайта правительства региона

Фото: из группы министерства туризма Псковской области, с сайта правительства региона

Фото: из группы министерства туризма Псковской области, с сайта правительства региона

Фото: из группы министерства туризма Псковской области, с сайта правительства региона

Фото: из группы министерства туризма Псковской области, с сайта правительства региона





Новые запросы: эмоции, впечатления и человеческое общение

Сезонность в туристической отрасли в Псковской области становится менее выраженной: разница между посещаемостью в пиковые месяцы и в межсезонье продолжает сокращаться. Как отмечают эксперты, коллективные средства размещения активно работают над интерактивами и предложениями по досугу: бани с панорамным видом на озеро, снежные горки, тематические вечера.

Эксперты сошлись во мнении, что современный путешественник хочет не просто осмотреть достопримечательности и получить качественный сервис: он ищет эмоции и впечатления. «Люди, выезжая на длительный отдых, хотят отдохнуть и расслабиться. В течение обычной жизни, в рабочем цикле, они решают много задач, принимают много решений, и людям хочется, чтобы за них кто-то подумал», – сказал Сергей Борисов. Важным трендом становится и запрос на объединение и живое человеческое общение – то, чего с развитием технологий становится всё меньше.

При этом гости становятся всё более требовательными к качеству сервиса. «Туристы у нас опытные, они понимают, как организован отдых за границей, и часто сравнивают в хорошем смысле. Приятно, что те, кто приезжал к нам раньше, отмечают: класс растёт», – сказал Борисов.

Кристина Леонова отметила, что их гости хотят получать новые яркие впечатления и эмоции: «Конечно, для нашей целевой аудитории мы можем предложить всё вышеперечисленное. Но сейчас некоторым людям недостаточно, чтобы с ними просто вежливо поздоровались или проводили из точки А в точку Б, необходимо их впечатлять. Люди любят удивляться, чтобы после того, как они посетили музей, отель или, может быть, базу отдыха, они могли об этом разговаривать, долго вспоминать. У многих один отпуск в год, а у некоторых и вовсе один раз в пять лет, например. Люди, конечно же, хотят получить максимальное количество эмоций».

Несмотря на впечатляющую статистику, стереотипы о далёком пути и недостаточном уровне сервиса всё ещё живы. Однако реальность, по словам участников круглого стола, опровергает эти предубеждения: гости приезжают и остаются в приятном шоке от качества. Это подтверждает, что регион активно работает над качеством и постоянно совершенствуется.

Отвечая на вопрос о стереотипах, Сергей Борисов признался: «Есть такое. Люди думают: далеко ехать и вряд ли в Псковской области удастся получить сервис. Приезжая, люди приятно удивляются, что на самом деле всё не так. В области много качественных объектов, замечательные экскурсоводы. Такое ощущение, что у нас вообще лучшие экскурсоводы».

Александра Федотова добавила, что загородные отели региона по уровню сервиса не уступают городским: «Приезжая на наши загородные базы отдыха, люди видят комфортные современные номера. Сложно отличить городской номер от загородного, если не смотреть на вид за окном».

Планы по развитию

Участники круглого стола отметили важность федеральной поддержки. Ольга Крылова рассказала, что благодаря гранту смогла быстрее закончить строительство и уже принимает гостей. В планах – установка зарядной станции для электромобилей, которая должна появиться уже на этой неделе, а также строительство дополнительных домиков для семей и маломобильных граждан.

Сергей Борисов сообщил, что их компания также получила поддержку и увеличила номерной фонд с 18 до 49 мест. В планах – строительство спортивно-развлекательного комплекса со спа-процедурами в том числе, чтобы сделать отдых круглогодичным.

Одним из ярких новых объектов Пскова стал «Дом Фролова» – уникальный музей-отель в историческом центре Пскова. Как рассказала Кристина Леонова, это первый за более чем 100 лет построенный в Пскове музей-особняк. На втором этаже представлены картины Пскова XVI–XVII веков, а каждый номер в отеле – отдельная фотостудия. Представитель отеля рассказала о масштабных планах по развитию территории вокруг особняка: «Есть здания, которые могут отдать под реставрацию, на что мы очень надеемся. Там планируется создание музея аквариумистики, музея музыки, также на территории рядом с музеем мы хотим открыть ресторан. <...> Всё, что вокруг нашего особняка, будет с очень интересными архитектурными решениями».

Справка. Дом-музей «Дом Фролова» (Псков) – это уникальный отель-музей, расположенный в историческом центре Пскова на улице Школьной, 16а. Это первый за более чем 100 лет построенный в Пскове музей-особняк. Около 70 % здания занимают общественные пространства с экспонатами разных эпох и стилей. В интерьерах сочетаются готика, барокко, русский ампир, модерн и другие. Здесь представлены, например, подлинные люстры из гостиницы «Москва» 1935 года, советские артефакты, зеркало Наполеона, личные предметы русских царей и антикварная мебель конца XVI – начала XX века. Также есть музей советских продуктов и промтоваров. Доступны три формата экскурсий с гидами.

Фото: телеканал «Первый псковский»

Фото: телеканал «Первый псковский»

Фото: телеканал «Первый псковский»

Фото: телеканал «Первый псковский»

Фото: телеканал «Первый псковский»

Фото: телеканал «Первый псковский»

Фото: телеканал «Первый псковский»

Фото: телеканал «Первый псковский»

Фото: телеканал «Первый псковский»

Фото: телеканал «Первый псковский»

Фото: телеканал «Первый псковский»











Новые технологии и сохранение атмосферы

Цифровизация приходит в туристическую отрасль, но в Псковской области её внедряют с умом – не в ущерб аутентичности. При этом с 1 марта 2025 года в регионе введена обязательная аттестация экскурсоводов и гидов, что повышает качество и безопасность экскурсионных услуг.

Сергей Борисов поделился опытом цифровизации: с этого года на базе внедрена интеграция с системой МАХ – гости могут заселяться без предъявления физического паспорта, используя авторизацию через «Госуслуги». «В течение минуты буквально – и гость заселяется. Не надо заполнять анкету вручную. Идём в ногу со временем».

Кристина Леонова рассказала о необычном сочетании старого и нового в «Доме Фролова»: связь с ресепшн в отеле организована через карболитовые телефоны – в каждом номере есть трубка, и гость может связаться с администратором по такому телефону.

Кроме того, рядом с особняком установили телефонную будку, где каждый может позвонить на любой номер России – для этого выдают специальные монетки. «Вроде бы технологии старые, но мы их сделали так, что гости могут вернуться в ту эпоху и увидеть, как это было».

Такие решения становятся частью туристического продукта, привлекая гостей, которые ищут не просто комфорт, но и эмоциональный отклик, погружение в атмосферу.

Продвижение региона: выставки, форумы и туроператоры

Псковская область активно работает над продвижением своего туристического потенциала. Как рассказала Александра Федотова, Туристский информационный центр в этом году уже принял участие в двух крупных выставках – 28-й Международной выставке «Отдых-2026» в Минске и Международном туристическом форуме «Путешествуй!» в Москве. Кроме того, буквально на днях в Пскове прошла презентация туристического потенциала Псковской области для туроператоров из Санкт-Петербурга, Москвы и Владимирской области: мероприятие собрало порядка 20 представителей туриндустрии.

Такая системная работа ведётся из года в год. Например, одним из ярких примеров прошлого года стало участие региона в Международной весенней ярмарке туристских услуг в Минске. О путешествиях в Псковскую область тогда узнали более 1 500 посетителей, а интерес проявили не только белорусы, но и представители Китая и Монголии. Более того, ТИЦ Псковской области заключил пять соглашений с белорусскими коллегами.

Огромный вклад в продвижение региона вкладывают и сами местные жители. Как отметил Сергей Борисов, псковичи часто общаются с туристами, советуют, куда можно поехать. «И говорят они не только об Изборске и Пушгорах. Интересуются фотозонами, потому что люди любят фотографироваться. Это правильно и логично, люди едут за эмоциями. И псковичи в этом плане делают немалый вклад, рассказывая о наших замечательных местах», – добавил он.

Уникальность Псковской области – в разнообразии

Исследования сервиса «Островок» подтверждают: всё больше туристов включают в свои маршруты не только пляжные курорты, но и культурные центры, совмещая отдых с познавательными поездками. Псковская область не пытается конкурировать с другими регионами по одному параметру – её сила в многогранности. Псковская область сегодня – это не только древние крепости, храмы и уникальная природа, но и динамично развивающаяся туристическая инфраструктура, современные объекты размещения и высокий уровень сервиса, привлекающий гостей из самых разных уголков России и мира.

Подводя итоги круглого стола, Александра Федотова отметила, что Псковская область для каждого своя и любой гость сможет здесь найти себе что-то по душе: «Для каждого возраста или человека найдётся что-то своё – это и классические экскурсии, зачастую в каких-то новых форматах, и активный отдых, и удивительная гастрономия, многие, например, удивляются нашим псковским улиткам. Это смешение истории, традиций и современных трендов делает продукт Псковской области уникальным».