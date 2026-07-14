Игорь Сопов считает наиболее квалифицированными наблюдателей от Общественной палаты
Ни одна политическая партия за последние два года не назначила наблюдателей на дистанционное электронное голосование (ДЭГ), сообщил председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов в программе «Оглавление» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
«Это делала только Общественная палата», – уточнил спикер.
По его словам, наблюдатели от Общественной палаты Псковской области – самые квалифицированные, они проходят специальную подготовку и «работают очень профессионально».
Игорь Сопов также напомнил, что уже работает горячая линия избирательной комиссии. Её телефон 8-800-222-52-60. Кроме того, информация о выборах доступна на «Госуслугах» через раздел «Мои выборы». «Заходите, там вы видите баннер «Мои выборы», нажимаете и видите, какие у вас выборы».
Напомним, в Псковской области запланировано проведение пяти избирательных кампаний: выборы депутатов Госдумы РФ девятого созыва, депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов в собраниях депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов. Проголосовать можно будет в один из трёх дней – 18, 19 и 20 сентября.
О подготовке к выборам в Псковской области рассказал Игорь Сопов на «Серебряном дожде». Главное
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