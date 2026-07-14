Игорь Сопов считает наиболее квалифицированными наблюдателей от Общественной палаты

17:36, 14 июля 2026, ПАИ

Ни одна политическая партия за последние два года не назначила наблюдателей на дистанционное электронное голосование (ДЭГ), сообщил председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов в программе «Оглавление» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Это делала только Общественная палата», – уточнил спикер.

По его словам, наблюдатели от Общественной палаты Псковской области – самые квалифицированные, они проходят специальную подготовку и «работают очень профессионально».

Игорь Сопов также напомнил, что уже работает горячая линия избирательной комиссии. Её телефон 8-800-222-52-60. Кроме того, информация о выборах доступна на «Госуслугах» через раздел «Мои выборы». «Заходите, там вы видите баннер «Мои выборы», нажимаете и видите, какие у вас выборы».

Напомним, в Псковской области запланировано проведение пяти избирательных кампаний: выборы депутатов Госдумы РФ девятого созыва, депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов в собраниях депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов. Проголосовать можно будет в один из трёх дней – 18, 19 и 20 сентября.