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Культура

Летняя смена всероссийской творческой школы «Теремок» завершилась в Михайловском

Двумя концертами в Научно-культурном центре Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» завершилась летняя смена Всероссийской творческой школы «Теремок». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения культуры.

Перед жителями и гостями Святогорья выступили юные музыканты из разных регионов России, а также из Германии, Швеции и Израиля. Как сообщили в музее, школа, созданная в 2011 году легендарным питерским «Терем-квартетом», проводит свои летние программы в «Михайловском» уже в четвёртый раз.

Нынешняя смена объединила без малого сто участников – детей, подростков и взрослых. Российская география проекта – Москва и Санкт-Петербург, Пермь и Ульяновск, Петергоф, Химки, Всеволожск, Сестрорецк, Зеленоград, Нижний Новгород. В музее особо отметили, что юные музыканты из-за рубежа участвовали в летней сессии «Теремка» впервые. В течение нескольких дней юные пианисты и исполнители на различных струнных и духовых, в том числе – народных инструментах занимались с преподавателями школы, а свободное время посвящали знакомству с псковскими пушкинскими местами. Для ребят организовали специальные экскурсии по музейным усадьбам и прогулки по их живописным окрестностям.

Два финальных концерта – в большом театрально-концертном зале музея и в интерьерах выставки «Медный всадник», – все мы находимся в вибрациях его меди» – стали своеобразным отчётом о летней смене «Теремка» в «Михайловском».

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