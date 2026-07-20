Результат нейросети зависит от качества промта – эксперт

16:54, 20 июля 2026, ПАИ

Качество ответа нейросети зависит от того, насколько хорошо пользователь составил промт. Об этом заявила основатель AI-продакшн и бренд-студии «ЭЛ.АИ.» Елена Николаева в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 20 июля.

По её словам, качество результата напрямую зависит от правильности сформулированного запроса. «Какой запрос отдашь, такой она тебе и выдаст результат», – отметила Николаева, добавив, что при жалобах на неудовлетворительный ответ нейросети проблема чаще всего кроется в исходном промте. Эксперт также подчеркнула: «Никакой искусственный интеллект не поможет, если своего нет».

В сфере маркетинга создание промтов становится проще благодаря развитию технологий, пояснила гостья эфира. После общения с нейросетью и уточнения задачи пользователь может попросить её самостоятельно сформулировать промт для создания ассистента, с которым можно будет работать над поставленной целью.