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Общество

В центре Пскова из-за концерта «Ленинграда» на день перекроют несколько улиц

В Пскове 25 июля временно ограничат движение транспорта в связи с проведением концерта группы «Ленинград». Об этом ПАИ сообщили в городской администрации.

Ограничения будут действовать с 08:00 до 23:00. На это время для автомобилей закроют участок улицы Кузнецкой – от площади Победы до Октябрьского проспекта, а также улицу Спортивную.

Иллюстрация: пресс-служба администрации Пскова

Водителям рекомендуют заранее планировать поездки и пользоваться объездными маршрутами через улицы Некрасова, Яна Фабрициуса, Советскую, Вокзальную, Гражданскую и Октябрьский проспект.

В администрации Пскова попросили жителей и гостей города с пониманием отнестись к временным ограничениям, отметив, что они вводятся для обеспечения безопасности участников и зрителей концерта.

Напомним, концерт «Ленинграда» станет первым крупным музыкальным событием на обновлённом стадионе «Машиностроитель» после реконструкции. Организаторы планируют грандиозное шоу с собственной сценой и звуком.

На концерте ожидается до 10 тысяч поклонников творчества группы «Ленинград». Зрители без билетов не смогут увидеть выступление коллектива – ни из-за забора, ни с прилегающих улиц.

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